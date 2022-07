(Di domenica 31 luglio 2022) Questa nottenon era atteso soltanto da una ghiotta occasione per l’incasso del Money in the Bank. Il più giovane detentore della valigetta, infatti, aveva anche un importante match titolato contro Bobbyper il titolo degli Stati Uniti. A tal proposito c’è una curiosa statistica. Nel 2006 Rob Van Dam vinse il Money in the Bank e 28 giorni dopo diventòIntercontinentale. Lo stesso accadde con il titolo US a The Miz nel 2010.ha conquistato il Money in the Bank esattamente 28 giorni. C’era quindi una curiosa combinazione statistica che spingeva per una possibile vittoria di. Ma bastano dei numeri per battere una forza della natura come? No, per questoapre il match prima che suoni la campanella, picchiando con la ...

Zona_Wrestling : WWE: Lashley umilia Theory, sottomesso senza appello e credibilità da campione ai minimi termini… - SpazioWrestling : Vi sarebbe piaciuto? #WWE #UFC #BobbyLashley #MikeTyson - TSOWrestling : Sfida tra campioni in vista in casa #WWE? #TSOW // #TSOS - Zona_Wrestling : Bobby Lashley: “Mi intriga poter lottare contro Gunther, un giorno” -

Hell in a Cell 2022/ Wrestling, info streaming video tv: Rhodes vs Rollins III I RITORNI DI LOGAN PAUL E PAT MCAFEE,VS THEORY La notte di SummerSlam 2022 sarà l'occasione per rivedere ...United States Championship : Bobby(c) vs Theory Mr. Money in the Bank cercherà di riprendersi il titolo perso allo scorso Premium Live Event contro Bobby. "The Almighty" farà ...WWE SummerSlam begins at 7 p.m. CT from Nissan Stadium in Nashville. The main event is a last man standing match for the WWE Undisputed Universal Championship between champion Roman ...Watch WWE SummerSlam 2022 Wrestling Online For Go TV HDR in San Francisco on July 30, 2022 - watch, listen, photos and tickets ...