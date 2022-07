VIDEO Charles Leclerc | “Andavo bene con le medie | avevo chiesto di prolungare il secondo stint…”

(Di domenica 31 luglio 2022) Una visione delle cose diversa. La Ferrari è uscita con le ossa rotte dal tredicesimo appuntamento del Mondiale 2022 di F1. Sulla pista dell’Hungaroring, le due Rosse erano molto attese per il passo espresso nel primo giorno di prove, soprattutto in ottica gara. Il risultato finale non è stato quello previsto, dal momento che lo spagnolo Carlos Sainz ha concluso quarto, mentre il monegascoha terminato sesto. Desta sensazione ulteriormente la discrepanza di opinioni tra Mattia Binotto, che ha parlato espressamente di vettura lenta, e quella di, che ha posto l’accento sulla strategia. “Non sono contento, ovviamente. Nel primo stint andava tutto, la macchina aveva il passo sulle, e così anche nelstint. Mi sentivo, ho anche ...

teatrolafenice : Momento musicale? Sì. Ascoltiamo un istante dal 'Prélude à l'après-midi d'un faune' (Preludio al pomeriggio di un f… - gippu1 : 30 anni fa, alle 16:30 del #26luglio 1992, il basket, lo sport, le Olimpiadi cambiarono per sempre: sul parquet del… - SkySportF1 : ? LECLERC CONTRO LE BARRIERE ?? La gara di Charles finisce così quando era in testa LIVE ? - maqualdietajb : RT @masaicheee: Charles quando terminerà il suo contratto con la Ferrari #HungarianGP - hznll28 : RT @masaicheee: Charles quando terminerà il suo contratto con la Ferrari #HungarianGP -

Per la diretta streamingsi potrà seguire il match in diretta via internet collegandosi ...Milan sta lavorando anche sul mercato e presto potrebbe unirsi alla formazione rossonera anche...Il quarto posto di Carlos Sainz e il sesto diLeclerc al Gp d'Ungheria di F1 fanno discutere in casa Ferrari. Molti accusano la Rossa di ...Leggi su Sky TG24 l'articolo F1, in Ungheria vince Verstappen dopo una clamorosa rimonta. Delusione Ferrari. VIDEO ...Va a Max Verstappen su Red Bull, al termine di una grande rimonta dal 10° posto in griglia, la vittoria del Gp d'Ungheria di F1. Secondo Hamilton, terzo ...