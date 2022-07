Tour de France femminile 2022, Silvia Persico: “Sto migliorando in salita. Darò il tutto per tutto nell’ultima tappa” (Di domenica 31 luglio 2022) Un’atleta che ancora deve scoprire tutto il suo potenziale. Nel giro di un anno, dal ciclocross alla strada, Silvia Persico ha trovato un salto di qualità eccezionale ed i risultati arrivano a raffica. L’azzurra ha chiuso sesta nel tappone di montagna di ieri al Tour de France femminile 2022 e ora si trova nella medesima posizione anche in classifica generale. Le sue parole all’arrivo: “Sull’ultima salita ho avuto una crisi e sono rimasta un attimo indietro. Nella discesa sono rimasta con Elisa e credo poi di essere arrivata sesta. Sono felice, è stato un giorno duro. Vediamo come andrà l’ultimo giorno, Darò il tutto per tutto”. Prosegue, l’atleta ... Leggi su oasport (Di domenica 31 luglio 2022) Un’atleta che ancora deve scoprireil suo potenziale. Nel giro di un anno, dal ciclocross alla strada,ha trovato un salto di qualità eccezionale ed i risultati arrivano a raffica. L’azzurra ha chiuso sesta nel tappone di montagna di ieri aldee ora si trova nella medesima posizione anche in classifica generale. Le sue parole all’arrivo: “Sull’ultimaho avuto una crisi e sono rimasta un attimo indietro. Nella discesa sono rimasta con Elisa e credo poi di essere arrivata sesta. Sono felice, è stato un giorno duro. Vediamo come andrà l’ultimo giorno,ilper”. Prosegue, l’atleta ...

