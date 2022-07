Soundbar HT-SB100 con tecnologia HDMI e Bluetooth da Sharp

Leggi su lopinionista

(Di domenica 31 luglio 2022) Grazie alla cassa nero lucido e alla griglia in rete metallica è perfetta per ogni ambiente: può essere posizionata su un ripiano o montata a parete per un look più contemporaneo MILANO –Consumer Electronics, azienda tecnologica leader a livello mondiale, presenta HT-, la nuova e conveniente2.0 dotata di®. HT-sarà disponibile sul mercato, nei migliori negozi di elettronica e online a partire dal mese di agosto. Grazie al design compatto ed elegante, questasi adatta perfettamente a qualsiasi televisore moderno. Qualità audio superiore grazie alla più modernaHT-è la più recente e conveniente aggiunta alla popolare gamma di ...