(Di domenica 31 luglio 2022) Con iOS 16 l'azienda di Cupertino ha puntato sulla personalizzazione del lock screen. E per la start-up indiana Glance, sostenuta da Big G, è una opportunità di business per diffondere agli utenti contenuti e pubblicità

Con la nuovadiin iOS 16, è diventato abbastanza chiaro che l'iPhone possa davvero inserire la funzione di Always - On Display. Basandosi sui file interni di iOS 16 beta 4, si è ...Ricordiamo che la funzionalità consentirà di visualizzare una certa quantità di informazioni nelladi, come il livello di autonomia e il tempo. Oggi, grazie alla ricerca dei colleghi ... Schermata di blocco, la nuova miniera d'oro di Apple e Google Con iOS 16 l'azienda di Cupertino ha puntato sulla personalizzazione del lock screen. E per la start-up indiana Glance, sostenuta da Big G, è una ...Apple ha rilasciato agli sviluppatori la quarta versione Beta di iOS 16 e iPadOS 16, futuri sistemi operativi per iPhone e iPad. In questo caso ci sono alcune novità interessanti che riguardano un po' ...