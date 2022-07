SBK, Gara 2 Repubblica Ceca: Razgatlioglu vince di forza (Di domenica 31 luglio 2022) Terminato il lungo weekend della Superbike in terra Ceca. La SBK ha mandato in pista Gara 2 in Repubblica Ceca e l’assoluto protagonista è stato Toprak Razgatlioglu di Yamaha: il turco ha primeggiato sul gruppone vincendo la contesa con forza e determinazione. È una vittoria importantissima per il ragazzo che sembra sempre più in rampa di lancio, ormai, in vista della prossima MotoGP. Dietro all’anatolico si sono piazzati Alvaro Bautista su Ducati, vincitore di Gara 1, e Jonathan Rea su Kawasaki. SBK, Gara 2 Repubblica Ceca: l’ordine di arrivo Ecco l’ordine di arrivo della Gara di Superbike andata in scena a Most: 1 1 Toprak ... Leggi su metropolitanmagazine (Di domenica 31 luglio 2022) Terminato il lungo weekend della Superbike in terra. La SBK ha mandato in pista2 ine l’assoluto protagonista è stato Toprakdi Yamaha: il turco ha primeggiato sul grupponendo la contesa cone determinazione. È una vittoria importantissima per il ragazzo che sembra sempre più in rampa di lancio, ormai, in vista della prossima MotoGP. Dietro all’anatolico si sono piazzati Alvaro Bautista su Ducati, vincitore di1, e Jonathan Rea su Kawasaki. SBK,: l’ordine di arrivo Ecco l’ordine di arrivo delladi Superbike andata in scena a Most: 1 1 Toprak ...

MotociclismoIT : SBK Most 2022: Bautista trionfa in Gara 1, Superpole e Gara 2 vanno invece a Razgatlioglu - motosprint : ?? ???? #CIV #SBK: l'inarrestabile Michele #Pirro vince anche Gara 2 a #Misano - P300it : SBK | GP Repubblica Ceca 2022, Gara 2: Toprak Razgatlioglu vince ed accorcia ulteriormente in campionato. Bautista… - motosprint : ?? ???? #SBKMost: #Razgatlioglu conquista di forza Gara 2, #Bautista limita i danni - TV7Benevento : Motociclismo: in gara 2 SBK vince Razgatlioglu, Bautista ancora in testa - -