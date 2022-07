Riccione | tentano di attraversare i binari | due ragazze uccise da un treno

(Di domenica 31 luglio 2022) Due, ancora non identificate, sono state investite eda unAlta Velocità in transito alla stazione di(Rimini) diretto verso Milano. È successo intorno alle 7. Dalle prime...

ilmessaggeroit : Ragazze tentano di attraversari binari, uccise da un treno. La tragedia a Riccione -

I padroni di casala reazione, ma a 5:55 gli ospiti sono avanti di 11. A questo punto però ... l'esordio in Italia con 'Un'estate violenta' girato aSan Marino: la Repubblica supera l'...I padroni di casala rimonta portandosi a - 3 con 36 da giocare, poi Rimini ricaccia ... annullata edizione 2022, inizia l'era Angelini: il passaggio di consegna della fasciaRICCIONE - Dramma a Riccione. Due ragazze, ancora non identificate, sono state investite e uccise da un treno Alta Velocità in transito alla ...E' successo questo mattina intorno alle 7. Le due giovani sono arrivate in stazione e sono state viste barcollare ...