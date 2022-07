Napoli - Maiorca 1 - 1: segui il match in diretta (Di domenica 31 luglio 2022) CASTEL DI SANGRO (L'AQUILA) - Il nuovo Napoli di Spalletti 2022 - 23 torna in campo per la seconda uscita amichevole (la quarta da quando è cominiciata la preparazione estiva) al Patini di Castel di ... Leggi su corrieredellosport (Di domenica 31 luglio 2022) CASTEL DI SANGRO (L'AQUILA) - Il nuovodi Spalletti 2022 - 23 torna in campo per la seconda uscita amichevole (la quarta da quando è cominiciata la preparazione estiva) al Patini di Castel di ...

DiMarzio : Amichevoli #SerieA | #Napoli, la probabile formazione di #Spalletti per la sfida contro il #Maiorca - Adoir8_ : Space Live (nome del canale) LADRO THIEF CANALE youtube: socceron Dissing tra canali per Napoli Maiorca Tutto cos… - 299Gangster : Liked on YouTube: NAPOLI MAIORCA LIVE reaction: amichevole su CalcioNapoli24 ?? Risultato in diretta e highlights - sscalcionapoli1 : Napoli-Maiorca 1-1, errore di Meret e pareggio di Raillo - Foffu04 : Ancora male #Meret sul goal del pari del Maiorca...Il @sscnapoli deve pensare bene per l'estremo difensore, fra 15… -