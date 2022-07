Milan, con De Ketelaere il mercato decolla: i colpi dell’ultimo mese (Di domenica 31 luglio 2022) Dopo settimane di tira e molla, offerte e controfferte, viaggi in Belgio e riunione fiume in streaming, nel fine settimana la telenovela tutta italiana del calciomercato 2022 è arrivata all’epilogo che tutti si auspicavano: Charles De Ketelaere, trequartista belga del Bruges, classe 2001, è diventato ufficialmente un nuovo giocatore del Milan. A darne l’annuncio è stata direttamente la società rossonera, che tramite un comunicato diffuso sul proprio sito e sui canali social ha espresso grande soddisfazione per un affare che ha avuto diversi momenti critici, nonostante tutti gli attori sulla scena avessero da tempo espresso l’interesse di condurlo in porto. Milan, si sblocca la trattativa per Charles De Ketelaere: tutti i numeri dell’affare Primo tra tutti lo stesso calciatore, che aveva trovato ... Leggi su quifinanza (Di domenica 31 luglio 2022) Dopo settimane di tira e molla, offerte e controfferte, viaggi in Belgio e riunione fiume in streaming, nel fine settimana la telenovela tutta italiana del calcio2022 è arrivata all’epilogo che tutti si auspicavano: Charles De, trequartista belga del Bruges, classe 2001, è diventato ufficialmente un nuovo giocatore del. A darne l’annuncio è stata direttamente la società rossonera, che tramite un comunicato diffuso sul proprio sito e sui canali social ha espresso grande soddisfazione per un affare che ha avuto diversi momenti critici, nonostante tutti gli attori sulla scena avessero da tempo espresso l’interesse di condurlo in porto., si sblocca la trattativa per Charles De: tutti i numeri dell’affare Primo tra tutti lo stesso calciatore, che aveva trovato ...

PietroMazzara : Ricordiamo una cosa: operazione #DeKetelaere fatta dal #Milan con moneta sonante senza la necessità di dover vendere nessuno - DiMarzio : #Calciomercato | Il @acmilan ha trovato l'accordo con il @ClubBrugge per #DeKetelaere: si discutono gli ultimi dett… - pisto_gol : In tanti sottovalutano il #Milan Campione in carica : con #Origi ha migliorato l’attacco, con #Adli ha preso un cc… - IlgoldiDhorasoo : @ACM_ffs @milan_corner Comunque non voglio dire ma Corner quel periodo diceva le stesse cose, e probabilmente con la stessa cadenza. - RnSolitario : Dormita con il ventilatore puntato ..quando arriva CDK metto la sveglia ..c'è anche il milan alle 18 .. -