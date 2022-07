Mercato Lazio, non solo Provedel: un altro portiere di Serie A nel mirino (Di domenica 31 luglio 2022) La ricerca del portiere da parte della Lazio continua imperterrita, occhi puntati su Provedel (preferito da Sarri), ma gli scenari di Mercato possono sempre cambiare e riservare grandi sorprese. Secondo il Corriere della Sera, Pietro Terracciano sarebbe l’indiziato numero uno nel caso in cui ci fosse un dietrofront nella trattativa tra Lazio e Spezia. Con l’arrivo di Gollini a Firenze, l’ex Empoli potrebbe non trovare più spazio. Tare è vigile sulla situazione. Lazio Mercato Terracciano La porta della Lazio arriva da una stagione alquanto deludente, troppi gol subiti per una squadra che punta a zone alte di classifica. L’arrivo di Maximiano ha dato nuova linfa a tale reparto, ma la ricerca dell’estremo difensore non è ancora ... Leggi su rompipallone (Di domenica 31 luglio 2022) La ricerca delda parte dellacontinua imperterrita, occhi puntati su(preferito da Sarri), ma gli scenari dipossono sempre cambiare e riservare grandi sorprese. Secondo il Corriere della Sera, Pietro Terracciano sarebbe l’indiziato numero uno nel caso in cui ci fosse un dietrofront nella trattativa trae Spezia. Con l’arrivo di Gollini a Firenze, l’ex Empoli potrebbe non trovare più spazio. Tare è vigile sulla situazione.Terracciano La porta dellaarriva da una stagione alquanto deludente, troppi gol subiti per una squadra che punta a zone alte di classifica. L’arrivo di Maximiano ha dato nuova linfa a tale reparto, ma la ricerca dell’estremo difensore non è ancora ...

