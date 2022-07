Marca – Borussia in pole per Simeone, poi c’è la Juve. Napoli beffato? (Di domenica 31 luglio 2022) Giovanni Simeone può andare al Borussia Dortmund. Secondo quanto fa sapere Marca, il club tedesco è vicino all’acquisto del giocatore dal Verona. Sembra veramente un fulmine a ciel sereno quello che arriva dalla Spagna. Il Napoli viene dato da giorni in totale controllo di Simeone. L’affare è legato a doppio filo alla cessione di Petagna al Monza, annunciata da tempo con tanto di cena d’addio del giocatore, ma ancora non formalizzata. Secondo Marca in queste ore il Borussia Dortmund ha fatto sensibili passo avanti per Simeone, tanto che il club tedesco viene ritenuto quello in pole position per il giocatore argentino su cui c’è anche la Juve. “Il Borussia era già alla ricerca di un attaccante sul ... Leggi su napolipiu (Di domenica 31 luglio 2022) Giovannipuò andare alDortmund. Secondo quanto fa sapere, il club tedesco è vicino all’acquisto del giocatore dal Verona. Sembra veramente un fulmine a ciel sereno quello che arriva dalla Spagna. Ilviene dato da giorni in totale controllo di. L’affare è legato a doppio filo alla cessione di Petagna al Monza, annunciata da tempo con tanto di cena d’addio del giocatore, ma ancora non formalizzata. Secondoin queste ore ilDortmund ha fatto sensibili passo avanti per, tanto che il club tedesco viene ritenuto quello inposition per il giocatore argentino su cui c’è anche la. “Ilera già alla ricerca di un attaccante sul ...

napolipiucom : Marca - Borussia in pole per Simeone, poi c'è la Juve. Napoli beffato? #borussiadortmund #calciomercatonapoli… - NCN_it : #Marca - Il #BorussiaDortmund piomba su #Simeone: programmato un incontro col #Verona per chiudere #Calciomercato… - sportli26181512 : #UltimeNewssulCalciomercatoNapoli Clamoroso dalla Spagna: Simeone nel mirino del Borussia Dortmund: Clamoroso dalla… - 100x100Napoli : Clamoroso Marca: il Borussia Dortmund pronto a chiudere per Simeone - Marcello_Fsc : RT @LeBombeDiVlad: ??? #MARCA- #BorussiaDortmund in forte pressing per #Simeone ?? Il giocatore è considerato il perfetto sostituto di #Hal… -