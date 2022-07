Lulù Selassié torna a mostrarsi sui social e rivela come sta

Leggi su 361magazine

(Di domenica 31 luglio 2022)suicom’è stata in questi giorni: ecco le sue paroleè entrata in punta di piedi nel cuore di tantissimi italiani durante la sesta edizione del Grande Fratello Vip. La giovane princess insieme alle sue sorelle Jessica e Clarissa hanno varcato la porta rossa della Casa più spiata d’Italia inizialmenteunico concorrente. La loro avventura è proseguita singolarmente, riuscendo a realizzare un brillante percorso., Clarissa e Jessica dopo aver partecipato al reality show non si sono più fermate ed infatti stanno già lavorando su nuovi progetti che a breve tra le loro stories Instagram sveleranno rilasciando maggiori dettagli. L’amata ...