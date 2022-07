LIVE Canoa slalom, Mondiali 2022 in DIRETTA: Marta Bertoncelli in finale nella C1! Borghi, Colazingari, Ceccon out (Di domenica 31 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 10.51: Difficilmente l’Italia avrà un atleta in finale. Ceccon è fuori dalla finale, 11mo a 7?54 a un decimo da Ivaldi che è decimo ma difficilmente resterà in questa posizione. Al via ora il britannico Burgess 10.51: Ritardo di 2? al secondo intermedio per Ceccon. deve tenere nel finale 10.49: NOOOOOOOOOOO! Doppio tocco nel finale per Colazingari che è fuori dalla finale, 13mo con un ritardo di 9?71. Per lui manca sempre il centesimo per fare l’Euro. Stava facendo una grande gara. Ora Paolo Ceccon, ultimo degli azzurri 10.48: Ritardo di 2 decimi per Colazingari al secondo intermedio! 10.47: Un errore per il francese Debliquy che perde nel ... Leggi su oasport (Di domenica 31 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA10.51: Difficilmente l’Italia avrà un atleta inè fuori dalla, 11mo a 7?54 a un decimo da Ivaldi che è decimo ma difficilmente resterà in questa posizione. Al via ora il britannico Burgess 10.51: Ritardo di 2? al secondo intermedio per. deve tenere nel10.49: NOOOOOOOOOOO! Doppio tocco nelperche è fuori dalla, 13mo con un ritardo di 9?71. Per lui manca sempre il centesimo per fare l’Euro. Stava facendo una grande gara. Ora Paolo, ultimo degli azzurri 10.48: Ritardo di 2 decimi peral secondo intermedio! 10.47: Un errore per il francese Debliquy che perde nel ...

