Lille, arriva un talento del Nantes (Di domenica 31 luglio 2022) Nuova mossa per il Lille. I francesi infatti, come riportano i media d'oltralpe, stanno per chiudere l'operazione Ludovic Blas dal Nantes.... Leggi su calciomercato (Di domenica 31 luglio 2022) Nuova mossa per il. I francesi infatti, come riportano i media d'oltralpe, stanno per chiudere l'operazione Ludovic Blas dal....

Bimbodoro22 : @scar15385 Tanto non arriva nessuno ma al momento sanches è ancora al lille e non è che possano prendere 30 centrocampisti. - uomo_ragno : @AmilcareTorri @Simfrac Nel caso di Botman, la valutazione l'ha sbagliata secondo me il Newcastle ?? Chiaro che se a… - Sonicasit : @agad85 @MilanistaAbbes1 @86_longo Paqueta arrivava dal Flamengo, de keteleare arriva dal calcio europeo e ha 21 an… -