Libano, un altro incidente al porto di Beirut: collassati due enormi silos per il grano dopo un incendio (Di domenica 31 luglio 2022) Una parte degli enormi silos portuali per la raccolta del grano di Beirut, danneggiati dall'esplosione del 2020, è collassata dopo un incendio durato una settimana. Il blocco settentrionale dei silos è crollato in un'enorme nuvola di polvere in quella che in un primo momento sembrava un esplosione. Due anni fa, nell'agosto 2020, il disastro che uccise 244 persone L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

