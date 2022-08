infoitestero : Libano: crolla per un incendio uno dei silos al porto di Beirut - CatelliRossella : Libano: crolla uno dei silos danneggiati al porto di Beirut - Medio Oriente - ANSA - Italian : Libano: crolla uno dei silos danneggiati al porto di Beirut - zazoomblog : Libano: crolla uno dei silos danneggiati al porto di Beirut - #Libano: #crolla #silos #danneggiati - telodogratis : Libano: crolla uno dei silos danneggiati al porto di Beirut -

Una sezione degli enormi silos di grano del porto di Beirut, distrutti nell'esplosione del 2020 nella capitale libanese, è crollata domenica dopo un incendio durato settimane, innescato da cereali che ...Una sezione degli enormi silos di grano del porto di Beirut, distrutti nell'esplosione del 2020 nella capitale libanese, è crollata domenica dopo un incendio durato settimane, innescato da cereali che ...La settimana scorsa i ministeri dell'Ambiente e della Salute hanno dato istruzioni alle persone che vivono nei pressi del porto di rimanere in casa in spazi ben ventilati Libano: crolla per un incendi ...L’incidente è avvenuto ieri poco dopo mezzogiorno. Un evento che riporta alla mente il dramma del 4 agosto 2020, una catastrofe senza precedenti nella storia del Paese. Crepe nelle parti ...