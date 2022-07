Lecce | UFFICIALE | Di Francesco ha firmato fino al 2025

(Di domenica 31 luglio 2022) . Colpo offensivo per i neo promossi salentini ‘U.S.comunica di aver acquisito, a titolo definitivo, il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Federico Didalla S P.A.L.. L’esterno offensivo haun contratto di tre anni e sarà in serata aper essere sottoposto domani mattina alle visite mediche. L'articolo proviene da Calcio News 24.

