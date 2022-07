Jannik Sinner demolisce ancora Caros Alcaraz ed è campione di Umago! Che lezione nel secondo e terzo set! (Di domenica 31 luglio 2022) Dopo la strabiliante vittoria di Wimbledon, Jannik Sinner si ripete e batte ancora una volta Carlos Alcaraz, strappandogli lo scettro di campione di Umago. Una prestazione eccezionale quella dell’altoatesino, che ha superato lo spagnolo in rimonta con il punteggio di 6-7 6-1 6-1 dopo quasi due ore e mezza di gioco. Nel secondo e terzo set l’azzurro ha schiantato fisicamente lo spagnolo, dominando il neo numero quattro del mondo e lanciando un segnale molto importante in vista della stagione sul cemento americano, che può davvero regalare risultati importantissimi all’italiano. E’ la prima vittoria in carriera contro un Top-5 per Jannik Sinner, mentre per Carlos Alcaraz continua la maledizione delle finali contro gli ... Leggi su oasport (Di domenica 31 luglio 2022) Dopo la strabiliante vittoria di Wimbledon,si ripete e batteuna volta Carlos, strappandogli lo scettro didi Umago. Una prestazione eccezionale quella dell’altoatesino, che ha superato lo spagnolo in rimonta con il punteggio di 6-7 6-1 6-1 dopo quasi due ore e mezza di gioco. Nelset l’azzurro ha schiantato fisicamente lo spagnolo, dominando il neo numero quattro del mondo e lanciando un segnale molto importante in vista della stagione sul cemento americano, che può davvero regalare risultati importantissimi all’italiano. E’ la prima vittoria in carriera contro un Top-5 per, mentre per Carloscontinua la maledizione delle finali contro gli ...

