Il caso di Luca Lotti, dal Pd fiorentino porte sbarrate per un seggio: «Nelle nostre liste lui non c’è» (Di domenica 31 luglio 2022) Il suo nome compariva sempre tra i petali del Giglio Magico, la cerchia più stretta dei collaboratori di Matteo Renzi quando era alla guida del Pd. Ora per lui non ci sarebbe nemmeno un posto per le prossime elezioni. La candidatura di Luca Lotti, ex ministro per lo Sport ed ex sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, è diventata un caso nel Pd toscano. In una nota firmata dai segretari del Pd metropolitano di Firenze Monica Marini e Andrea Ceccarelli si legge chiaramente che non c’è nessuna intenziona di candidarlo: «Il nome di Luca Lotti non è in nessuna rosa del Pd metropolitano di Firenze. La rosa votata all’unanimità dalla direzione metropolitana ha solo 3 nomi: Bonafè, Fossi, Gianassi. Nessun altro nome ne fa e ne farà parte: queste sono le proposte per la nostra ... Leggi su open.online (Di domenica 31 luglio 2022) Il suo nome compariva sempre tra i petali del Giglio Magico, la cerchia più stretta dei collaboratori di Matteo Renzi quando era alla guida del Pd. Ora per lui non ci sarebbe nemmeno un posto per le prossime elezioni. La candidatura di, ex ministro per lo Sport ed ex sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, è diventata unnel Pd toscano. In una nota firmata dai segretari del Pd metropolitano di Firenze Monica Marini e Andrea Ceccarelli si legge chiaramente che non c’è nessuna intenziona di candidarlo: «Il nome dinon è in nessuna rosa del Pd metropolitano di Firenze. La rosa votata all’unanimità dalla direzione metropolitana ha solo 3 nomi: Bonafè, Fossi, Gianassi. Nessun altro nome ne fa e ne farà parte: queste sono le proposte per la nostra ...

