Elezioni: Letta, 'battaglia è epocale, serve unità non terzi poli' (Di domenica 31 luglio 2022) Roma, 31 lug (Adnkronos) - "Io dico no ai terzi poli, stiamo uniti, perchè l'Italia di domani sarà europeista o dei nazionalismi, che guarda all'ambiente o al nero fossile. E' una battaglia epocale che io combatterò senza risparmio di energia, vorrei che tutti facessero lo stesso". Lo ha detto Enrico Letta alla Festa di Villalunga. Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 31 luglio 2022) Roma, 31 lug (Adnkronos) - "Io dico no ai, stiamo uniti, perchè l'Italia di domani sarà europeista o dei nazionalismi, che guarda all'ambiente o al nero fossile. E' unache io combatterò senza risparmio di energia, vorrei che tutti facessero lo stesso". Lo ha detto Enricoalla Festa di Villalunga.

