Canoa slalom, Mondiali 2022: Marta Bertoncelli è quinta nella finale C1, vince la tedesca Herzog

Marta Bertoncelli è tra le migliori cinque al mondo della Canoa slalom. L'atleta azzurra chiude infatti al quinto posto la propria finale nelle acque di Augusta, andando a poco meno di due secondi e mezzo da un podio che avrebbe avuto dell'incredibile. Una buona prova, quella di Marta, scesa per terza nelle acque tedesche e che commette sì un piccolo errore toccando la porta 15, ma può essere soddisfatta di aver nuotato sugli stessi livelli della britannica Kimberley Woods, una degli elementi più esperti del circuito, ed essere andata non troppo lontana dal terzo posto impegnato da Mallory Franklin, argento olimpico in carica di categoria, grazie al suo 119.52. Ad alzare le braccia al cielo è la tedesca Andrea Herzog: nonostante un tocco della porta

