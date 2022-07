Calciomercato | colpo di scena Juventus | può tornare per davvero

DiMarzio : Dopo la tempesta di ieri...il @TorinoFC_1906 batte un colpo: a sorpresa arriva Valentino #Lazaro dall'@Inter #calciomercato @SkySport - GiovaAlbanese : Prima di affondare il colpo #Paredes (che resta il primo nome per il centrocampo) la #Juventus deve trovare una col… - Luxgraph : Como, colpo Fabregas: presentazione domani alle 15 - serieApallone : Calciomercato Juventus: Arrivabene, pronto il doppio colpo: La Juventus stringe i tempi per cercare ...... leggi d… - serieB123 : Como, colpo Fabregas: presentazione domani alle 15 -

Chelsea, preso il baby prodigio Slonina: arriva dalla MLS.per la porta per la squadra di Tuchel Come riportato da Fabrizio Romano il giovane portiere Gabriel Slonina volerà a Londra nelle prossime ore con il suo agente. Si sottoporrà alle visite ...Ascolta 'Milan, ecco perché Massara e Maldini credono alRenato Sanches' su Spreaker. LA ...nasce la fiducia del club rossonero di concludere positivamente questa lunga storia di. ...COMO - Domani il Como presenterà il suo grande colpo dell'estate, Cesc Fabregas. Il centrocampista spagnolo ex, tra le altre, di Barcellona, Arsenal, Monaco e Chelsea, parlerà alle 15 in conferenza ...Il giocatore, che come Akpa Akpro non è andato in Germania con il resto dei compagni, spera di cambiare presto aria e in ...