Attraversano i binari a Riccione, 2 ragazze investite e uccise da un treno alta velocità. Un testimone: «Ho urlato per fermarle» (Di domenica 31 luglio 2022) «Ho visto le due ragazze che volevano andare nel secondo binario, perché c’era il treno fermo per Ancona. Allora mi sono messo a urlare e dietro di me si sono messe a urlare altre persone che aspettavano per prendere il treno». Sono le parole di un testimone che ha assistito alla morte delle due ragazze dovuta a un loro attraversamento dei binari alla stazione di Riccione, questa mattina 31 luglio attorno alle 7:00. Il teste lo racconta al Corriere Romagna e riferisce che una delle due si era avvicinata a lui in stato confusionale dicendogli che le avevano rubato il cellulare. Poco dopo lei si è allontanata ed è andata dall’altra amica. Insieme hanno attraversato i binari. Poi la tragedia. Tra lo shock e le urla dei presenti, il ... Leggi su open.online (Di domenica 31 luglio 2022) «Ho visto le dueche volevano andare nel secondoo, perché c’era ilfermo per Ancona. Allora mi sono messo a urlare e dietro di me si sono messe a urlare altre persone che aspettavano per prendere il». Sono le parole di unche ha assistito alla morte delle duedovuta a un loro attraversamento deialla stazione di, questa mattina 31 luglio attorno alle 7:00. Il teste lo racconta al Corriere Romagna e riferisce che una delle due si era avvicinata a lui in stato confusionale dicendogli che le avevano rubato il cellulare. Poco dopo lei si è allontanata ed è andata dall’altra amica. Insieme hanno attraversato i. Poi la tragedia. Tra lo shock e le urla dei presenti, il ...

