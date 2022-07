Amichevole Marsiglia-Milan | formazioni e dove vederla | LIVE NEWS

DiMarzio : Amichevoli #SerieA | #Milan, la probabile formazione di #Pioli per la sfida contro il #Marsiglia - itaninog : RT @FraNasato: Secondo La Gazzetta dello Sport questa la probabile formazione per l’amichevole con il Marsiglia: Maignan, Calabria, Kalulu,… - iamnadirb : RT @AntoneGuerra89: I fischi al calcio d’inizio di una inutilissima amichevole estiva fanno capire abbastanza bene quanto ci odino a Marsig… - sportli26181512 : Marsiglia-Milan, Calabria capitano rossonero: Tra pochi minuti inizierà l'amichevole Marsiglia-Milan.… - James_JBraddock : RT @DonKalulu20: C'è più calore in questa amichevole col Marsiglia che nella Curva Nord al derby, incredibile -

Per la prima volta dopo il grave infortunio al ginocchio dello scorso dicembre, il difensore danese torna a disposizione di Stefano Pioli per la partitacontro il- Test importante per il Milan di Pioli , che si prepara al l'contro ildi Igor Tudor . Dopo le vittorie il Lemine e il Colonia, la sconfitta con lo Zalaegerszegi e la goleada al Wolfsberger, i campioni d'Italia alzano decisamente il livello,...Tra pochi minuti inizierà l'amichevole Marsiglia-Milan. Il capitano rossonero, come di consueto, e per la seconda volta da quando è tornato ad allenarsi dopo le ...Va in scena al Velodrome il match amichevole tra Marsiglia e Milan. I rossoneri, in attesa di dare il benvenuto a Charles De Ketelaere, che dovrebbe sbarcare nella giornata di domani a Milano, ...