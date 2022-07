Volley femminile | l’Italia trionfa agli EYOF | la Under 19 di Julia Ituma conquista l’oro

Leggi su oasport

(Di sabato 30 luglio 2022)hato la meda d’oro nel torneo di(il Festival Olimpico della Gioventù Europea, competizione multisportiva che si disputa a Banska Bystrica). La nostra Nazionale19 ha sconfitto la Turchia per 3-1 (25-12, 27-25, 20-25, 25-21) nella finale andata in scena nella località slovacca. A fare la differenza è stata una strepitosa, autrice di 27 punti (3 aces, 2 muri, 54% in attacco). L’opposto è stata ben supportata in fase offensiva dalla centrale Nausica Acciarri e dalla schiacciatrice Giulia Viscioni (13 punti a testa). In trionfo anche la capitana Dominika Giuliani (8 punti per la centrale), Nicole Modesti, Viola Passaro e il libero Manuela Ribechi. Foto: ...