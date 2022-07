VIDEO Classica San Sebastian, highlights e sintesi: assolo fenomenale di Remco Evenepoel (Di sabato 30 luglio 2022) Remco Evenepoel ha vinto la Classica di San Sebastian 2022. Il giovane fuoriclasse belga si è imposto nei Paesi Baschi grazie a un attacco perentorio piazzato quando mancavano 45 km al traguardo. L’alfiere della Quick Step si è involato in solitaria verso il traguardo, trionfando con un vantaggio di 1’58” sul francese Pavel Sivakov e 2’31” sul connazionale Tiesj Benoot. Remco Evenepoel ha posto il suo sigillo in questa corsa dopo quello ottenuto nel 2019. Il 22enne, che quest’anno aveva vinto in maniera perentoria la Liegi-Bastogne-Liegi, ha ribadito ancora una volta il suo enorme talento. Di seguito il VIDEO con gli highlights e la sintesi della Classica di San Sebastian. Clasica San ... Leggi su oasport (Di sabato 30 luglio 2022)ha vinto ladi San2022. Il giovane fuoriclasse belga si è imposto nei Paesi Baschi grazie a un attacco perentorio piazzato quando mancavano 45 km al traguardo. L’alfiere della Quick Step si è involato in solitaria verso il traguardo, trionfando con un vantaggio di 1’58” sul francese Pavel Sivakov e 2’31” sul connazionale Tiesj Benoot.ha posto il suo sigillo in questa corsa dopo quello ottenuto nel 2019. Il 22enne, che quest’anno aveva vinto in maniera perentoria la Liegi-Bastogne-Liegi, ha ribadito ancora una volta il suo enorme talento. Di seguito ilcon glie ladelladi San. Clasica San ...

