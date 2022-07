Verona, tanti ‘Giulietti’ e una Giulietta: la storia d’amore per eccellenza in versione Lgbtq (Di sabato 30 luglio 2022) Giulietta e Romeo, la storia d’amore per eccellenza, è stato reinterpretato in uno spettacolo di danza che ha stupito per essere inno alla libertà e all’amore in tutte le sue forme. Protagonista d’eccezione Eleonora Abbagnato, che a Verona ha danzato insieme alla figlia Julia, nata dal matrimonio dell’étoile con Federico Balzaretti, ex calciatore azzurro e oggi direttore sportivo del Vicenza. Eleonora Abbagnato mentre danza insieme a sua figlia Julia durante lo spettacoloLa versione delle due Giuliette In scena, nello spettacolo a cura di Daniele Cipriani, un amore senza tempo: se Eleonora ha interpretato Giulietta adulta, innamorata e appassionata, sua figlia Julia ha vestito i panni di una sognante Giulietta bambina dei nostri giorni, che coi suoi ... Leggi su luce.lanazione (Di sabato 30 luglio 2022)e Romeo, laper, è stato reinterpretato in uno spettacolo di danza che ha stupito per essere inno alla libertà e all’amore in tutte le sue forme. Protagonista d’eccezione Eleonora Abbagnato, che aha danzato insieme alla figlia Julia, nata dal matrimonio dell’étoile con Federico Balzaretti, ex calciatore azzurro e oggi direttore sportivo del Vicenza. Eleonora Abbagnato mentre danza insieme a sua figlia Julia durante lo spettacoloLadelle due Giuliette In scena, nello spettacolo a cura di Daniele Cipriani, un amore senza tempo: se Eleonora ha interpretatoadulta, innamorata e appassionata, sua figlia Julia ha vestito i panni di una sognantebambina dei nostri giorni, che coi suoi ...

