Ucraina | grano | la lunga attesa della ' prima nave'

(Di sabato 30 luglio 2022) - Come stabilito dall'accordo siglato una settimana fa a Istanbul, se Mosca e Kiev rispettano l'impegno di non attaccare durante le operazioni, ma bisogna individuare anche un percorso nel Mar Nero ...

Il primo carico di grano ucraino ha lasciato il porto di Odessa questa mattina, attorno alle 7.30 italiane. La Turchia ha annunciato infatti che la prima carovana con il grano ucraino, composta da 16 navi. L'Ucraina è il quarto più grande esportatore di mais al mondo, quindi la possibilità di ripristinare i porti darebbe all'economia.