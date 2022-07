Tentano di rubargli lo zaino e reagisce | 26enne ferito a Napoli

(Di sabato 30 luglio 2022) Tempo di lettura: < 1 minuto– La scorsa notte verso le 4 i carabinieri della compagniaCentro – allertati dal 112 – sono intervenuti in via Tribunali per persona ferita. Da una prima sommaria ricostruzione ancora da verificare pare che poco prima un, mentre stava passeggiando con un suo amico all’altezza di una nota pizzeria, è stato avvicinato da tre giovani che lo volevano rapinare dello. Alla reazione delle vittime uno degli aggressori hailcon un coltellata all’avambraccio sinistro. Sul posto anche il personale del 118 che ha trasportato l’uomo all’ospedale Pellegrini dove gli è stata riscontrata una ferita da taglio avambraccio sinistro e guaribile in 10 giorni. Ilè stato dimesso mentre sono in corso indagini ...

