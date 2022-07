Sono libera di essere Paola E amo chi voglio - Cronaca - quotidiano.net (Di sabato 30 luglio 2022) Viviana Ponchia A vent'anni è stata innamorata di una donna senza sentirsi lesbica. A 23 è innamorata di un uomo senza sentirsi in contraddizione. Ecco tre dichiarazioni di Paola Egonu, pallavolista ... Leggi su quotidiano (Di sabato 30 luglio 2022) Viviana Ponchia A vent'anni è stata innamorata di una donna senza sentirsi lesbica. A 23 è innamorata di un uomo senza sentirsi in contraddizione. Ecco tre dichiarazioni diEgonu, pallavolista ...

rubio_chef : Questo è l’assassino suprematista ebraico che oggi ha ammazzato a sangue freddo #AmjadAbuAlia per il solo aver prot… - GuidoDeMartini : ?? VACCINARSI O NO DEVE ESSERE UNA LIBERA SCELTA ?? #NOOBBLIGOVACCINALE “Dolori e infiammazioni in tutto il corpo, «s… - OfficialSSLazio : ?? ???????????? ?????????????? ?? ?? Oggi alle 16:00 scatta la vendita libera della Campagna Abbonamenti per la stagione 2022/23!… - massimogrossi2 : @FuddausS Sono una Azienda privata e come tale è libera di fare le scelte che vuole. PS. E a differenza di chi lei… - LeonardFloridia : #Conte conferma #doppiomandato. Il Parlamento si libera di Bonafede (Dj Fofo), Toninelli (il ministro delle gaffe),… -