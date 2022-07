Scritte No Vax fuori da ambulatorio a Roma | Zingaretti | “Solidarietà | sono dei vigliacchi”

(Di sabato 30 luglio 2022)– NuoveNo Vax sui muri esterni di strutture sanitarie a. Dopo lo Spallanzani, ora è stata la volta dell’di San Felice in via degli Eucalipti a Centocelle. Immediata la condanna da parte del presidente della Regione Lazio, Nicola(foto): “Tutta la miae vicinanza al personale sanitario per i nuovi deliri dei no vax di questa notte. Avete salvato milioni di persone. Sappiano questiche un attacco a voi operatori sanitari è un attacco a tutti noi”. E l’assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D’Amato, aggiunge: “Spero che questivengano consegnati alla giustizia”. L'articolo L'Opinionista.

Ancoranoa Roma. "Sono gravissime lerinvenute presso l'Ambulatorio di San Felice in via degli Eucalipti a Centocelle contro i medici e la scienza. Il logo è lo stesso delle...Lo ha detto l'assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D'Amato, venuto a portare solidarietà al poliambulatorio San Felice, a Centocelle, dove questa mattina sono comparseno, ...ROMA - Nuove scritte No Vax sui muri esterni di strutture sanitarie a Roma. Dopo lo Spallanzani, ora è stata la volta dell'Ambulatorio di San Felice in ...