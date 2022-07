Ramsey pensa alla MLS per dimenticare la Juventus

(Di sabato 30 luglio 2022) . Il gallese potrebbe ricominciare oltreoceano Dopo aver risolto il suo contratto con laAaroncomincia a guardarsi intorno. Per il Daily Mail il gallese sarebbe tentato dall’esperienza in MLS. Se così fosse, potrebbe quindi emulare le scelte di suoi due ex compagniJuve: Bernardeschi e Chiellini. Negli ultimi mesi della passata stagioneaveva giocato in prestito al Rangers, sbagliando il rigore decisivo nella finale di Europa League. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Miralem Pjanic si propone per tornare alla Juve: Allegri ci. Torna di moda anche l'idea Jorginho . Dopo, anche Arthur verso l'addio ma potrebbe non essere l'unico. Nella giornata di ...... in linea di massima siad un periodo di stop fra i 30 e i 40 giorni . Ma al di là del futuro ... il primo è già storia grazie alla risoluzione del contratto di Aaron, lavori in corso ...