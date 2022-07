Putin sta preparando i referendum farsa per annettere anche il sud dell'Ucraina alla Russia (Di sabato 30 luglio 2022) Un imperialista e nello stesso tempo un revanscista che considera l'Ucraina e gli ucraini proprietà sua, nuovo Zar di tutti i neo - fascisti. E infatti tutti sanno che il Donbass non è altro che un ... Leggi su globalist (Di sabato 30 luglio 2022) Un imperialista e nello stesso tempo un revanscista che considera l'e gli ucraini proprietà sua, nuovo Zar di tutti i neo - fascisti. E infatti tutti sanno che il Donbass non è altro che un ...

rulajebreal : La Russia ha iniziato una guerra mondiale ibrida. Putin sta usando la corruzione/propaganda/ sbarchi dei migranti/r… - Linkiesta : Non servono indagini per sapere che Salvini non sta dalla parte del mondo libero A definire la posizione della Leg… - ricpuglisi : È FALSO che la guerra di Putin sia l'unica causa dell'inflazione. Che è 'sta roba? - a_meluzzi : RT @ComixArchive1: AVETE NOTATO COME I MEDIA DA QUANDO L'UCRAINA STA PERDENDO NON PARLANO PIU' DELLA GUERRA? ORA E' VIETATO DIRE CHE PUTIN… - lukeblakesheep : RT @ComixArchive1: AVETE NOTATO COME I MEDIA DA QUANDO L'UCRAINA STA PERDENDO NON PARLANO PIU' DELLA GUERRA? ORA E' VIETATO DIRE CHE PUTIN… -