Per il Papa Mario Draghi è un uomo di "alta qualità internazionale" (Di sabato 30 luglio 2022) AGI - "Io non voglio immischiarmi nella politica interna italiana" ma "nessuno può dire che il presidente Draghi non fosse un uomo di alta qualità internazionale". Così Papa Francesco, sul volo Papale di ritorno dal Canada, risponde ai giornalisti che gli chiedono come ha vissuto la caduta di Draghi. "È stato presidente della Banca (Centrale Europea). Ha fatto una buona carriera - ha continuato il Pontefice, riferisce Vatican News -. Io ho fatto una domanda soltanto a uno dei miei collaboratori: dimmi, quanti governi ha avuto l'Italia in questo secolo? Lui mi ha detto 20. Questa è la mia risposta...", ha aggiunto riferendosi a quanto ha scritto nel telegramma al Presidente Mattarella per il suo compleanno, riguardo all'Italia, Paese "segnato da non ... Leggi su agi (Di sabato 30 luglio 2022) AGI - "Io non voglio immischiarmi nella politica interna italiana" ma "nessuno può dire che il presidentenon fosse undi". CosìFrancesco, sul volole di ritorno dal Canada, risponde ai giornalisti che gli chiedono come ha vissuto la caduta di. "È stato presidente della Banca (Centrale Europea). Ha fatto una buona carriera - ha continuato il Pontefice, riferisce Vatican News -. Io ho fatto una domanda soltanto a uno dei miei collaboratori: dimmi, quanti governi ha avuto l'Italia in questo secolo? Lui mi ha detto 20. Questa è la mia risposta...", ha aggiunto riferendosi a quanto ha scritto nel telegramma al Presidente Mattarella per il suo compleanno, riguardo all'Italia, Paese "segnato da non ...

