L’appello di Sánchez in Spagna: «Toglietevi la cravatta per consumare meno energia» (Di sabato 30 luglio 2022) Il premier in conferenza stampa con la camicia aperta invita i concittadini a fare altrettanto. Presentato il decreto salva-energia che prevede la chiusura delle porte dei negozi Leggi su corriere (Di sabato 30 luglio 2022) Il premier in conferenza stampa con la camicia aperta invita i concittadini a fare altrettanto. Presentato il decreto salva-che prevede la chiusura delle porte dei negozi

Sánchez: Toglietevi la cravatta, consumiamo meno energia Pedro Sánchez è apparso in conferenza stampa l'altro giorno nell'infuocata Madrid e ha tenuto a far presente il suo abbigliamento casual: "Faccio notare che non porto la cravatta. Ecco, vorrei che i ... 'Via la cravatta, salviamo l'energia', Sanchez dà esempio Due o tre gradi di meno significa un minore impulso ad accendere l'aria condizionata o ad alzarne ... ha proseguito Sanchez, che ha detto di aver rivolto già lo stesso appello a ministri e parlamentari ... Sky Tg24 Pedroè apparso in conferenza stampa'altro giorno nell'infuocata Madrid e ha tenuto a far presente il suo abbigliamento casual: "Faccio notare che non porto la cravatta. Ecco, vorrei che i ...Due o tre gradi di meno significa un minore impulso ad accendere'aria condizionata o ad alzarne ... ha proseguito Sanchez, che ha detto di aver rivolto già lo stessoa ministri e parlamentari ... L'appello del premier spagnolo Sanchez: no alla cravatta per tutelare l'ambiente