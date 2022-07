Kim: “Scegliere Napoli è stato semplice! Mi ispiro a Sergio Ramos” (Di sabato 30 luglio 2022) Dopo Olivera è il momento dell’ultimo arrivato Kim Min-Jae. Il difensore sudcoreano è stato presentato a Castel di Sangro nella giornata odierna ed ha risposto ad alcune domande in conferenza stampa. Tante le aspettative sul calciatore ex Fenerbache che è arrivato in ritiro mercoledì ed ha già fatto una buona impressione soprattutto ai tifosi del Napoli. Di seguito le dichiarazioni di Kim rilasciate in conferenza stampa: “Mi ispiro a Sergio Ramos. Sono tanti i difensori italiani che ammiro ma se dovessi sceglierne solo uno direi Cannavaro“. “Mi sono subito adattato in questo nuovo contesto a Napoli, ho fatto del mio meglio per ambientarmi al meglio nella mia nuova squadra”. “Il mio tatuaggio Carpe Diem perché penso sempre positivo dinanzi a tutte le situazioni che si ... Leggi su spazionapoli (Di sabato 30 luglio 2022) Dopo Olivera è il momento dell’ultimo arrivato Kim Min-Jae. Il difensore sudcoreano èpresentato a Castel di Sangro nella giornata odierna ed ha risposto ad alcune domande in conferenza stampa. Tante le aspettative sul calciatore ex Fenerbache che è arrivato in ritiro mercoledì ed ha già fatto una buona impressione soprattutto ai tifosi del. Di seguito le dichiarazioni di Kim rilasciate in conferenza stampa: “Mi. Sono tanti i difensori italiani che ammiro ma se dovessi sceglierne solo uno direi Cannavaro“. “Mi sono subito adattato in questo nuovo contesto a, ho fatto del mio meglio per ambientarmi al meglio nella mia nuova squadra”. “Il mio tatuaggio Carpe Diem perché penso sempre positivo dinanzi a tutte le situazioni che si ...

ClarisMartewall : Io che inizio Business Proposal Sempre io che mi innamoro delle fossette di Kim Min-kyu ?? Non potete scegliere seco… - LASTKING250 : @franzII19876423 @Laudantes Non conosco Kim,mai visto ma credo abbiate fatto bene a scegliere Bremer. Anche perché… - l_honestly : RT @liumonti: Con un portiere alternativo a Meret, Kim in difesa e Simeone (se Petagna va al Monza), il #Napoli è completo - non più forte… - Salvato95551627 : RT @liumonti: Con un portiere alternativo a Meret, Kim in difesa e Simeone (se Petagna va al Monza), il #Napoli è completo - non più forte… - LuigiLiccardo6 : RT @liumonti: Con un portiere alternativo a Meret, Kim in difesa e Simeone (se Petagna va al Monza), il #Napoli è completo - non più forte… -