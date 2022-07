In coda sulla A1 giocano a calcio, giovane viene investito (Di sabato 30 luglio 2022) Si mettono a giocare a calcio in autostrada, in mezzo alle vetture in coda, e un'auto in transito sulla corsia d'emergenza travolge uno di loro, che finisce all'ospedale in condizioni non preoccupanti. Leggi su notizie.tiscali (Di sabato 30 luglio 2022) Si mettono a giocare ain autostrada, in mezzo alle vetture in, e un'auto in transitocorsia d'emergenza travolge uno di loro, che finisce all'ospedale in condizioni non preoccupanti.

fattoquotidiano : I titoli di coda sono confermati. L’alleanza tra Movimento 5 Stelle e Partito democratico termina qui, il colpo fat… - Ansa_ER : In coda sulla A1 giocano a calcio, giovane viene investito. L'incidente tra Modena e Reggio Emilia sulla corsia d'e… - mayabug2 : ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? In coda sulla A1 giocano a calcio, giovane viene inve… - Cris1Bina : Autostrada A1, 4 svizzeri stufi di stare in coda,giocano a pallone sulla corsia d'emergenza.Arriva il solito furbo… - UmV1982 : Svizzeri sia i quattro coglioni che giocavano a calcio in autostrada sia il coglione che per evitare la coda dell'i… -