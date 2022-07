Covid: in calo tasso positività e ricoveri in Campania (Di sabato 30 luglio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – In calo in Campania tasso di positività e ricoveri, sia in intensiva che nei reparti ordinari. I nuovi positivi sono 4.535 su un totale di 24.498 test, per un tasso del 18,51 rispetto al 19,38 di ieri. In calo i ricoverati in intensiva, che passano da 26 a 22 e nei reparti ordinari, da 652 a 642. Sette le nuove vittime. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di sabato 30 luglio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Inindi, sia in intensiva che nei reparti ordinari. I nuovi positivi sono 4.535 su un totale di 24.498 test, per undel 18,51 rispetto al 19,38 di ieri. Ini ricoverati in intensiva, che passano da 26 a 22 e nei reparti ordinari, da 652 a 642. Sette le nuove vittime. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

Agenzia_Ansa : Covid, Gimbe: 'In 7 giorni -25% casi ma oltre 1.000 decessi'. Infezioni in calo in tutte le regioni. I deceduti aum… - mattinodinapoli : Covid in Campania, 4.535 casi e sette morti: indice di contagio al 18,51%, in calo ricoveri e terapie intensive - LuisaCerutti7 : @riccio2111 @VivianaDesio Vuoi i dati? Eccoli. 'Nuovo rapporto Iss su mortalità Covid: “Età media decessi a 81 ann… - ragusaoggi : Covid: 4 morti in provincia. Positivi in calo - Cityrumors_it : Covid, contagi in calo in Abruzzo. I nuovi dati #abruzzo #contagi #coronavirus #covid -