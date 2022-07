Can Yaman, sorrisi complici in spiaggia con lei: è sogno a occhi aperti (Di sabato 30 luglio 2022) Can Yaman è stato beccato con la famosa attrice, e dalle immagini si nota subito lo sguardo complice di intesa tra i due. Scopriamo di chi si tratta. Le foto stanno facendo sognare il pubblico, e chiaramente stanno facendo il giro del web. Can-Yaman-Altranotizia-(Fonte: Google)Can Yaman dopo la naufragata storia con la cronista sportiva Diletta Leotta, a quanto pare ha nuova intesa, molto particolare, con un’altra bellissima dello spettacolo. Ecco chi è. Can Yaman, sguardi d’intesa con la bellissima attrice Can Yaman è uno degli attori più gettonati degli ultimissimi anni. Da quando è arrivato qui in Italia dalla Turchia, dopo aver lavorato come giornalista, e aver recitato nel cast della celebre soap opera Day Dreamer ha cominciato ad essere ricercatissimo dagli autori tv per le ... Leggi su altranotizia (Di sabato 30 luglio 2022) Canè stato beccato con la famosa attrice, e dalle immagini si nota subito lo sguardo complice di intesa tra i due. Scopriamo di chi si tratta. Le foto stanno facendo sognare il pubblico, e chiaramente stanno facendo il giro del web. Can--Altranotizia-(Fonte: Google)Candopo la naufragata storia con la cronista sportiva Diletta Leotta, a quanto pare ha nuova intesa, molto particolare, con un’altra bellissima dello spettacolo. Ecco chi è. Can, sguardi d’intesa con la bellissima attrice Canè uno degli attori più gettonati degli ultimissimi anni. Da quando è arrivato qui in Italia dalla Turchia, dopo aver lavorato come giornalista, e aver recitato nel cast della celebre soap opera Day Dreamer ha cominciato ad essere ricercatissimo dagli autori tv per le ...

