Boccia (Pd): “In campagna elettorale saremo netti, sconti a nessuno” (Di sabato 30 luglio 2022) Tempo di lettura: 2 minuti“Noi del Pd siamo in campo a Napoli e in tutta Italia per opporci al partito di destra, collocato in un perimetro internazionale UE deliberatamente antieuropeo. Non voglio immaginare che in Italia la destra torni a discutere di diritti come l’aborto, i matrimoni civili, sono diritti della nostra vita quotidiana senza guardare al passato”. Lo ha detto Francesco Boccia, membro della segreteria nazionale Pd e commissario del Pd della Campania, al termine della riunione della direzione di Napoli per l’approvazione avvenuta dei candidati. “Vorrei sapere da Meloni – ha detto – se la sua idea dell’Italia la fa tornare indietro su questo, per non parlare della collocazione internazionale. Siamo prima di tutto europeisti, l’Italia è al centro dell’Ue nel processo dal 2019 portato avanti dal Pd. Lei invece si è paragonata a Le Pen e Orban. Il ... Leggi su anteprima24 (Di sabato 30 luglio 2022) Tempo di lettura: 2 minuti“Noi del Pd siamo in campo a Napoli e in tutta Italia per opporci al partito di destra, collocato in un perimetro internazionale UE deliberatamente antieuropeo. Non voglio immaginare che in Italia la destra torni a discutere di diritti come l’aborto, i matrimoni civili, sono diritti della nostra vita quotidiana senza guardare al passato”. Lo ha detto Francesco, membro della segreteria nazionale Pd e commissario del Pd della Campania, al termine della riunione della direzione di Napoli per l’approvazione avvenuta dei candidati. “Vorrei sapere da Meloni – ha detto – se la sua idea dell’Italia la fa tornare indietro su questo, per non parlare della collocazione internazionale. Siamo prima di tutto europeisti, l’Italia è al centro dell’Ue nel processo dal 2019 portato avanti dal Pd. Lei invece si è paragonata a Le Pen e Orban. Il ...

