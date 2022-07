Zeppieri-Alcaraz, ATP Umago: programma, orario, tv, streaming (Di venerdì 29 luglio 2022) Domani, alle 17.30, Giulio Zeppieri è atteso da una grande partita. L’azzurro, per la prima volta in carriera in una semifinale di un torneo ATP (Umago), sfiderà il n.5 del mondo, Carlos Alcaraz. Un match che ha tutte le caratteristiche della scalata dell’Everest per il nativo di Latina, viste le qualità del funambolico iberico. Zeppieri, straordinario nel suo incedere, si è reso protagonista di un grandissimo percorso, suggellato dalla vittoria nei quarti di finale contro l’altro iberico Zapata Miralles. E’ chiaro che la partita contro Alcaraz ha connotati completamente diverse per le capacità del suo avversario. I favori del pronostico sono tutti per Carlitos e Giulio cercherà l’effetto underdog per esprimere il proprio miglior tennis e mettere in difficoltà il suo ben più qualificato rivale. ... Leggi su oasport (Di venerdì 29 luglio 2022) Domani, alle 17.30, Giulioè atteso da una grande partita. L’azzurro, per la prima volta in carriera in una semifinale di un torneo ATP (), sfiderà il n.5 del mondo, Carlos. Un match che ha tutte le caratteristiche della scalata dell’Everest per il nativo di Latina, viste le qualità del funambolico iberico., straordinario nel suo incedere, si è reso protagonista di un grandissimo percorso, suggellato dalla vittoria nei quarti di finale contro l’altro iberico Zapata Miralles. E’ chiaro che la partita controha connotati completamente diverse per le capacità del suo avversario. I favori del pronostico sono tutti per Carlitos e Giulio cercherà l’effetto underdog per esprimere il proprio miglior tennis e mettere in difficoltà il suo ben più qualificato rivale. ...

