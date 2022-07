Will Smith riemerge dall'auto-esilio social con un video di scuse a Chris Rock (Di venerdì 29 luglio 2022) Non siete i soli se vi sembra che gli Academy Awards 2022 e lo schiaffo di Will Smith a Chris Rock, che ha dominato lo Zeitgeist, siano avvenuti un decennio fa. Ora, dopo diversi mesi di assenza, lo schiaffeggiatore è tornato a parlare pubblicamente (dopo lo speech agli Oscar) in un nuovo video su YouTube ironicamente intitolato "È passato un minuto...". Il video inizia con una dichiarazione di non responsabilità e un profondo sospiro da parte di Smith, che entra da fuori campo con l'aria di chi non ha dormito bene dalla settimana degli Oscar. Risponde poi a una serie di domande, presumibilmente provenienti dai fan, a cominciare da "Perché non ti sei scusato con Chris nel tuo discorso di accettazione?". «A quel punto ero annebbiato. È ... Leggi su gqitalia (Di venerdì 29 luglio 2022) Non siete i soli se vi sembra che gli Academy Awards 2022 e lo schiaffo di, che ha dominato lo Zeitgeist, siano avvenuti un decennio fa. Ora, dopo diversi mesi di assenza, lo schiaffeggiatore è tornato a parlare pubblicamente (dopo lo speech agli Oscar) in un nuovosu YouTube ironicamente intitolato "È passato un minuto...". Ilinizia con una dichiarazione di non responsabilità e un profondo sospiro da parte di, che entra da fuori campo con l'aria di chi non ha dormito benea settimana degli Oscar. Risponde poi a una serie di domande, presumibilmente provenienti dai fan, a cominciare da "Perché non ti sei scusato connel tuo discorso di accettazione?". «A quel punto ero annebbiato. È ...

