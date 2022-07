Will Smith: “Chris non è pronto a parlare con me” (Di venerdì 29 luglio 2022) Will Smith si è aperto su quello che è successo con Chris Rock agli Academy Awards di quest’anno, offrendo i suoi pensieri più genuini su una reazione che ha rovinato la sua immagine pubblica. Dove ha espresso i suoi pensieri Will Smith? In un post su YouTube, Smith ha spiegato perché non si è scusato con Rock quando ha accettato il premio come miglior attore per la sua interpretazione in “King Richard” dopo essere salito sul palco e schiaffeggiato Rock per aver fatto una battuta su sua moglie Jada Pinkett per Il taglio di capelli. I pensieri di Wil Smith “È tutto sfocato“, dice Smith. “Ho contattato Chris e il messaggio che è tornato è che non è pronto a parlare e quando lo sarà, lo ... Leggi su spettacolo.periodicodaily (Di venerdì 29 luglio 2022)si è aperto su quello che è successo conRock agli Academy Awards di quest’anno, offrendo i suoi pensieri più genuini su una reazione che ha rovinato la sua immagine pubblica. Dove ha espresso i suoi pensieri? In un post su YouTube,ha spiegato perché non si è scusato con Rock quando ha accettato il premio come miglior attore per la sua interpretazione in “King Richard” dopo essere salito sul palco e schiaffeggiato Rock per aver fatto una battuta su sua moglie Jada Pinkett per Il taglio di capelli. I pensieri di Wil“È tutto sfocato“, dice. “Ho contattatoe il messaggio che è tornato è che non èe quando lo sarà, lo ...

