"Uccisa con una coltellata". Bimba di 9 anni lasciata morire in strada: due arresti (Di venerdì 29 luglio 2022) Ragazzina di 9 anni Uccisa e ritrovata senza vita in un vicolo della città di Boston, nel Lincolnshire (UK). La piccola, che non è stata ancora identificata, è stato tragicamente Uccisa con un'arma bianca. Sulla sua morte si sa soltanto che il decesso sembra essere avvenuto a seguito di questa pugnalata mortale. Sul posto una tenda della scientifica è stata montata questa mattina per coprire il corpo senza vita e preservare la scena del crimine. Un mazzo di fiori lasciato vicino alla tenda recita: "Mi dispiace che questo mondo crudele ti abbia tolto la vita, bella ragazza. Possa tu essere tra le braccia degli angeli". Naturalmente la polizia del Lincolnshire ha ora avviato un'indagine per omicidio dopo l'orribile scoperta che ha scioccato la città. Poco dopo i giornali locali fanno sapere che la famiglia della vittima è stata ...

