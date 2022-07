Pogba verso i tre mesi di stop | Qatar a rischio - Sport - quotidiano net

andreamusso97 : RT @SCUtweet: #Zakaria a GdS ?? Grande preparazione, grande squadra. #Pogba? Tristi quando abbiamo saputo... Gli ho parlato: lui è forte e… - ZonaBianconeri : RT @turnysol: Io penso che la #Juventus qualche altro colpo di mercato lo farà. Non sono scemi. Sanno che #Pogba può ritornare a gennaio co… - turnysol : Io penso che la #Juventus qualche altro colpo di mercato lo farà. Non sono scemi. Sanno che #Pogba può ritornare a… - AbyssWatcher89 : @ForzaJuveEN @FabDellaValle In pratica per la @Gazzetta_it #Pogba è a 5 min dal cammino verso la luce. Senza aver fatto mezzo esame. - pccpla : RT @SCUtweet: #Zakaria a GdS ?? Grande preparazione, grande squadra. #Pogba? Tristi quando abbiamo saputo... Gli ho parlato: lui è forte e… -

Paul, 29 anni Paulè ad un bivio, è questa la novità che arriva dai primi consulti medici cui si è sottoposto ieri, che non sembrano però dare speranza di vederlo in campo prima di due, se non tre mesi. Le strade ...Nessun allarme, nemmeno quando la Juve (dopo il crack) ha provato a inserirsi per strapparlo ... Sull'aereoTel Aviv mancavano Shomurodov, Veretout e Carles Perez. Un caso No. Tutti e tre ...Paul Pogba è ad un bivio, è questa la novità che arriva dai primi consulti medici cui si è sottoposto ieri, che non sembrano però dare speranza di vederlo in campo prima di due, se non tre mesi. Le st ...Il lungo stop del francese complica la stagione, pone interrogativi sul JMedical e sul mercato Ultimi giorni delle vacanze americane per la Juventus e il resto della triade superleague. Immagini brill ...