Libero: e se la lite Juric-Vagnati fosse una messa in scena per spingere il tecnico del Torino a dimettersi? (Di venerdì 29 luglio 2022) E se la lite tra Juric e Vagnati fosse tutta una messa in scena montata per spingere l’allenatore alle dimissioni? Se lo chiede Claudio Savelli su Libero. “È vero che nel calcio si litiga – e quanto successo è utile a ricordare che il calciomercato non è fatto di copertine patinate ma di tensioni, riffe e “vaffa” – ma è altresì indubbio che a certi livelli (e nell’era degli smartphone) non ci si può permettere di litigare alla luce del sole. Azzuffarsi in un parcheggio è cosa da dilettanti, dunque il dubbio sorge spontaneo: se fosse stata una messa in scena?”. Savelli continua: “Altro indizio: c’è modo e modo per dirsi le cose e quello adottato da Vagnati e Juric non ... Leggi su ilnapolista (Di venerdì 29 luglio 2022) E se latratutta unainmontata perl’allenatore alle dimissioni? Se lo chiede Claudio Savelli su. “È vero che nel calcio si litiga – e quanto successo è utile a ricordare che il calciomercato non è fatto di copertine patinate ma di tensioni, riffe e “vaffa” – ma è altresì indubbio che a certi livelli (e nell’era degli smartphone) non ci si può permettere di litigare alla luce del sole. Azzuffarsi in un parcheggio è cosa da dilettanti, dunque il dubbio sorge spontaneo: sestata unain?”. Savelli continua: “Altro indizio: c’è modo e modo per dirsi le cose e quello adottato danon ...

