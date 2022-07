La comunicazione ninja di NordPass che sfrutta il siparietto della presunta password di Gasparri in diretta tv

(Di venerdì 29 luglio 2022)ha deciso di cogliere la palla al balzo per fare un’operazione simpatia sui suoi canali social e promuovere i suoi servizi a partire da unche molto ci dice dell’igiene digitale degli italiani (a prescindere da chi sia l’effettivo proprietario del tablet). Vi ricordate il caso di Maurizio, andato insu La7 con davanti un dispositivo che recava, sul retro e in bella vista, uno pezzo di nastro con in vista una? Al di là di tutte le questioni che sono state successivamente sollevate (ne parleremo più avanti),, il servizio che aiuta gli utenti a rendere più sicure le proprie, ha deciso di utilizzare quanto accaduto per ricordare l’importanzasicurezza delle...

Giornalettismo

Sfortunatamente, implementare processi che favoriscano unaaperta e che facilitino la collaborazione fra team interfunzionali può rivelarsi piuttosto impegnativo. Nel workshop che ...... con uno smartphone in mano), come racconta un articolo diMarketing : " su TikTok i giovani ... Corporate Culture,interna (chissà se rimarranno mere operazioni di). ... NordPass e Gasparri, il post su Linkedin | Giornalettismo Un post su Linkedin prende in giro l'ex ministro italiano per farsi pubblicità, ma non prende in considerazione la sua smentita ...