Gp Ungheria: Sainz stacca tutti nelle prime libere (Di venerdì 29 luglio 2022) Carlos Sainz è stato il più veloce al termine delle prime libere sul circuito dell'Hungaroring, dove domenica si corre il GP d'Ungheria di Formula 1. Lo spagnolo della Ferrari in 1'18"750 ha preceduto ... Leggi su sport.tiscali (Di venerdì 29 luglio 2022) Carlosè stato il più veloce al termine dellesul circuito dell'Hungaroring, dove domenica si corre il GP d'di Formula 1. Lo spagnolo della Ferrari in 1'18"750 ha preceduto ...

SkySportF1 : ? CARLOS SAINZ IL PIU’ VELOCE IN UNGHERIA ?? Verstappen davanti a Leclerc I risultati ? - MonettiDario : RT @P300it: F1 | GP Ungheria 2022, FP1: Sainz detta legge su Verstappen e Leclerc ? di Alessandro Secchi ?? - Giornaleditalia : #italpresssport Sainz è il più veloce nelle prime libere in Ungheria - infoitsport : Formula 1, GP Ungheria prove libere 1: Ferrari ok, Sainz 1° davanti a Verstappen e Leclerc - infoitsport : F1 Ungheria: Sainz inizia bene con la Ferrari, miglior tempo davanti a Verstappen -