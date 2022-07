Fiumicino, abusivi e lavoratori in nero: oltre 8.800€ di sanzioni e attività sospesa (Di venerdì 29 luglio 2022) I Carabinieri della Compagnia Aeroporti di Roma hanno eseguito nuovi controlli nello scalo aeroportuale internazionale “Leonardo Da Vinci” a Fiumicino. Questa volta, le verifiche si sono concentrate presso l’uscita del Terminal 1 – Arrivi. Proprio lì, negli ultimi giorni, è sempre in crescita la presenza di turisti in arrivo nella Capitale per l’estate. Scoperti altri 2 NCC abusivi all’Aeroporto di Fiumicino Tra la folla di viaggiatori in cerca di un trasporto in direzione Roma Centro, i Carabinieri della Stazione Aeroporto di Fiumicino hanno sorpreso 2 autisti N.C.C. mentre stavano procacciando clienti davanti ai Terminal. Gli abusivi sono stati multati per un importo totale di 4.128euro. Nel corso delle attività, inoltre, i Carabinieri della Compagnia Aeroporti, ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 29 luglio 2022) I Carabinieri della Compagnia Aeroporti di Roma hanno eseguito nuovi controlli nello scalo aeroportuale internazionale “Leonardo Da Vinci” a. Questa volta, le verifiche si sono concentrate presso l’uscita del Terminal 1 – Arrivi. Proprio lì, negli ultimi giorni, è sempre in crescita la presenza di turisti in arrivo nella Capitale per l’estate. Scoperti altri 2 NCCall’Aeroporto diTra la folla di viaggiatori in cerca di un trasporto in direzione Roma Centro, i Carabinieri della Stazione Aeroporto dihanno sorpreso 2 autisti N.C.C. mentre stavano procacciando clienti davanti ai Terminal. Glisono stati multati per un importo totale di 4.128euro. Nel corso delle, in, i Carabinieri della Compagnia Aeroporti, ...

