Exor punta sul settore salute: chiuso accordo da 833 mln per il 10% di Institut Mérieux (Di venerdì 29 luglio 2022) Exor, la holding della famiglia Agnelli, ha concluso l'accordo per l'acquisizione del 10% dell'Institut Merieux di Lione, per "una partnership di lungo termine". La società presieduta da John Elkann acquisirà, mediante un aumento di capitale riservato, una quota pari al 10% dell'Istituto impegnato a offrire soluzioni innovative nella salute, con un investimento di 833 milioni di

